Valentin Rosier'den Fenerbahçe iddialarına cevap

Beşiktaş'ın Sporting Lizbon'dan kiraladığı Valentin Rosier, yaptığı açıklamayla Fenerbahçe haberlerini yalanladı.

Bu sezon Sporting'den kiralık olarak Beşiktaş forması giyen ve şampiyonluğun mimarlarından biri olan Valentin Rosier için Fenerbahçe iddiaları artarken, tecrübeli futbolcudan açıklama geldi.

"KARTALLAR KARTALLARLA BİRLİKTE UÇAR"

Sosyal medya hesabında kendisine Fenerbahçe forması giydirilen bir haberi alıntılayan Rosier, "Kartallar kartallarla birlikte uçar." diyerek iddiaları yalanladı.

Beşiktaşlılar bu cevap üzerine gönderiyi beğeni yağmuruna tuttu.