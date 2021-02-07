Valentine Rosier: Aboubakar çıkınca gol atmak bana düştü

Beşiktaş 10 kişi kaldığı karşılaşmada Konyaspor'u 1-0 mağlup ederken maçtaki tek golü kaydeden Valentine Rosier maç sonununda değerlendirmelerde bulundu.

Beşiktaş'a Konyaspor karşısında galibiyeti getiren golü atan Valentine Rosier maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK MUTLUYUM"

Konyaspor karşısında çok zorlandıklarını ancak mücadeleyi bir an olsun bırakmadıklarını ifade eden Rosier, "Çok mutluyum. Hem gol attığım için hem de kazandığımız için. Attığım golü anneme armağan ediyorum. Aboubakar ile çok iyi anlaşıyoruz, benim ailemden biri gibi. Antrenmanlarda sürekli şakalaşıyoruz, o oyundan çıkınca golü atmak da bana kaldı. Çok zordu, uzun süre 11'e 10 oynadık ve kazanmayı başardık" dedi.



