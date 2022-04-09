Valerien Ismael 3 ismin biletini kesti

Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre ve Mehmet Topal ile sözleşme yenilenmesini istemezken, Vida'nın takımda kalmasını istiyor.

Beşiktaş gelecek sezonun kadrosunu oluşturuyor. Yönetim kurulu, teknik direktör Valerien Ismael’in raporu doğrultusunda çalışmalara başladı.

Beşiktaş teknik direktörü, Domagoj Vida'nın takımda kalmasını istiyor. Hırvat stopere yeni sözleşme teklif edilecek.

Valerien Ismael, Cyle Larin ve Güven Yalçın konusunda çekimser kaldı. Şartların oluşmaması halinde 2 isimle de yollar ayrılacak.

3 oyuncuyla sözleşme yenilenmeyecek

Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre ve Mehmet Topal, Beşiktaş’a veda ediyor. Fransız çalıştırıcı 3 oyuncu ile de sözleşme yenilenmesini istemedi.

“Abdulkerim için şartları zorlayın”

Atiba Hutchinson ile 1 yıl daha sözleşme uzatmaya olumlu yaklaşan Beşiktaş teknik direktörü, Abdulkerim Bardakçı transferine de onay verdi.

NTV Spor’un haberine göre; Fransız çalıştırıcı, Konyaspor’un 27 yaşındaki stoperinin oyun sistemine uyduğunu ve Abdulkerim için şartların zorlanmasını istedi.