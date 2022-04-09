Petrol
102.35
1.76%
Euro
16.05
-0.02%
Dolar
14.74
0.04%
Altın
923.44
0.93%
Borsa
2393
2.06%
Bitcoin
631.308
-2.45%
BTXN Coin
33.03
-4.14%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Güneşli 13 C
    Valerien Ismael 3 ismin biletini kesti

    Valerien Ismael 3 ismin biletini kesti

    Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre ve Mehmet Topal ile sözleşme yenilenmesini istemezken, Vida'nın takımda kalmasını istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 09.04.2022 - 08:51
    • Güncelleme : 09.04.2022 - 09:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Beşiktaş gelecek sezonun kadrosunu oluşturuyor. Yönetim kurulu, teknik direktör Valerien Ismael’in raporu doğrultusunda çalışmalara başladı.

    Beşiktaş teknik direktörü, Domagoj Vida'nın takımda kalmasını istiyor. Hırvat stopere yeni sözleşme teklif edilecek.

    Valerien Ismael, Cyle Larin ve Güven Yalçın konusunda çekimser kaldı. Şartların oluşmaması halinde 2 isimle de yollar ayrılacak.

    Valerien Ismael 3 ismin biletini kesti #1

    3 oyuncuyla sözleşme yenilenmeyecek

    Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre ve Mehmet Topal, Beşiktaş’a veda ediyor. Fransız çalıştırıcı 3 oyuncu ile de sözleşme yenilenmesini istemedi.

    Valerien Ismael 3 ismin biletini kesti #2

    “Abdulkerim için şartları zorlayın”

    Atiba Hutchinson ile 1 yıl daha sözleşme uzatmaya olumlu yaklaşan Beşiktaş teknik direktörü, Abdulkerim Bardakçı transferine de onay verdi.

    NTV Spor’un haberine göre; Fransız çalıştırıcı, Konyaspor’un 27 yaşındaki stoperinin oyun sistemine uyduğunu ve Abdulkerim için şartların zorlanmasını istedi.

    Valerien Ismael 3 ismin biletini kesti #3


    İlginizi Çekebilir

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü
    Cryto Trade

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü

    Hakan Ural ve Sibel Can'ın oğlu Engincan evlilik yolunda ilk adımı attı! Müstakbel gelin güzelliğiyle büyüledi
    Medya

    Hakan Ural ve Sibel Can'ın oğlu Engincan evlilik yolunda ilk adımı attı! Müstakbel gelin güzelliğiyle büyüledi

    Ozan Kabak Schalke'ye dönüyor
    Transfer dosyası

    Ozan Kabak Schalke'ye dönüyor

    Görüş Bildir