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    Valerien Ismael, Avtandil Duishoev'e hayran kaldı

    Valerien Ismael, Avtandil Duishoev'e hayran kaldı

    Fransız teknik adam Valerien İsmael, hayran kaldığı 17 yaşındaki Kırgız sol kanat Avtandil Duishoev'i Tottenham'ın yıldızı Heung-Min Son'a benzetti.
    • Haber Merkezi
    • 28.03.2022 - 15:38
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 16:04
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    Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, takımın başında iki idmana çıkarken beğendiği ilk isim altyapıdan oldu.

    Siyah-beyazlılardaki mesaisine hızlı başlayan ve cumartesi günü U19 takımının, Nevzat Demir Tesislerinde Adana Demirspor'la karşı oynadığı maçı yerinde izleyip sürekli notlar alan 46 yaşındaki teknik adamın dikkatini, Avtandil Duishoev çekti.

    Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Fransız çalıştırıcı tarzını Tottenham'ın Güney Koreli yıldızı Heung-Min Son'a benzettiği Kırgız sol kanat oyuncusu hakkında altyapı hocalarından bilgiler aldı.

    Valerien Ismael, Avtandil Duishoev e hayran kaldı #1

    3-4-3 İSTEĞİ

    Gençlere verdiği önemle bilinen ve yaş ortalamasını ciddi ölçüde düşürmeyi planlayan Valerien Ismael, gelecek sezonun kadrosuna altyapıdan en az iki oyuncu dâhil etmeyi planlıyor.

    Öte yandan 3-4-3 sisteminden vazgeçmeyen Ismael, altyapı takımlarının da bu sistemle maçlara çıkmasını istedi. Oyunculara ilk iki idmanda sistemini videolu olarak anlatan tecrübeli teknik adamın, pazar günü deplasmanda oynanacak Trabzonspor maçında da takımı 3-4-3 dizilişiyle sahaya çıkaracağı öğrenildi.

    Valerien Ismael, Avtandil Duishoev e hayran kaldı #2


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