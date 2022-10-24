Valerien Ismael: Bu performansı kabul edilebilir bulmuyorum

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Hatayspor yenilgisinin ardından verdiği demeçte performansın kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Süper Lig 11. hafta mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi.

Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hatayspor 2-1 kazandı. Hatay'a galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Ze Luis ve 90. dakikada Kaan Kanak kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü Wout Weghorst'tan geldi.

Beşiktaş teknik direktörü Valerien Ismael, 2-1 kaybedilen Hatayspor mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu.

"Bu performansı kabul edilebilir bulmuyorum"

Gösterilen performansı yeterli bulmadığını söyleyen Ismael, "Bu performansı kabul edilebilir bulmuyorum. Bazı oyuncuların Beşiktaş'ta oynamanın ne olduğunu anlaması gerekiyor. Elimizden geleni vermediğimizin kanısı var bende." dedi.

"Şok edici bir durum"

Mağlubiyeti beklemediklerini belirten Valerien Ismael, "Durumu analiz edeceğiz, düşüneceğiz. Şok edici bir durum. Beklemediğimiz bir durum. Oyunda birkaç şeyden sonra kontrolü kaybeder gibi olduk, yeterince agresif değildik. Dediğim gibi Beşiktaş'ta oynamanın anlamını daha iyi kavramalıyız." ifadelerini kullandı.

"Futbolcunun görevi saha içidir"

Oyuncularına eleştirilerde bulunan Ismael, "Bazı oyuncularımız özelinden düşünürsek performans olarak yeterli olmadığını söyleyebilirim. Genel beklentimiz daha fazla. Herkesin kendi sorumluluğunu üzerine alması gerekiyor, ben de kendi sorumluluğumu alıyorum. Futbolcunun görevi saha içidir.

Saha içindeki performansın karşılığının, Beşiktaş'ta oynamak olduğunun farkına varılmalı. Şu anda bir sonraki maçtan ziyade bu maçı oturup analiz edeceğiz. Kazanmamız gereken bir maçtı, yetersizdi, oturup bu maçı analiz edeceğiz." dedi.