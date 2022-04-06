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    Valerien Ismael, Conte'yi örnek alıyor

    Beşiktaş'ın teknik patronu Valerien Ismael, 3-4-3 taktiğinde kendisine İtalyan teknik adam Antonio Conte'yi örnek alıyor. Conte'yi takip eden Ismael, bu taktiği futbolun geleceği olarak görüyor.
    • Haber Merkezi
    • 06.04.2022 - 09:55
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 10:14
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    Valerien Ismael, Conte'yi örnek alıyor

    Beşiktaş'ın başındaki ilk sınavına Trabzonspor deplasmanında çıkan Valerien Ismael'in, 3-4-3 sistemini kısa sürede takımına aşılaması tam not aldı.

    Teknik direktörlük kariyerinde 3'lü sistemle özdeşleşen Ismael, aslında Antonio Conte'nin izinden gidiyor.

    CONTE’NİN HER TAKIMINI EZBERLEDİ

    2009'da antrenörlük kariyerine başlayan Fransız çalıştırıcı, 2011'den beri Conte'nin çalıştığı her takımı adeta ezberledi.

    Beşiktaş'la kariyerinin ilk şampiyonluklarını almak isteyen Ismael için Conte'nin stili ve 3-4-3'ü en önemli yol gösterici oldu.

    Valerien Ismael, Conte yi örnek alıyor #1

    “3’LÜ SİSTEM FUTBOLUN GELECEĞİ”

    Conte'nin Juventus, Inter ve Chelsea'de şampiyonluğa ulaşırken 3'lü savunma kullanması, Valerien Ismael'e ilham verdi. 46 yaşındaki teknik adam önceki demeçlerinde bu durumu şöyle özetlemişti:

    "Antonio Conte'nin 3'lü savunmasını sürekli takip ettim, tüm takımlarını izledim. Juventus'ta ilk kez 3'lü sistemi kullandığında adeta Conte'yi bir ders gibi çalışıyordum. Sonra kendi analizlerimi yapmaya başladım. Conte'nin kazandığı başarılar bana 3'lü sistemin futbolun geleceği olduğunu gösterdi."

    Valerien Ismael, Conte yi örnek alıyor #2


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