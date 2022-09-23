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    Valerien Ismael derbiye yapay zekayla hazırlanıyor

    Valerien Ismael derbiye yapay zekayla hazırlanıyor

    Fenerbahçe derbisine takımı hazırlayan Valerien Ismael, yapay zekadan da faydalanacak.
    • 23.09.2022 - 10:01
    • Güncelleme : 23.09.2022 - 11:09
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    Başakşehir yenilgisi ve hemen ardından gelen İstanbulspor beraberliği, Valerien Ismael'ın koltuğunun erkenden sallanmasına neden oldu. Fenerbahçe ile oynanacak derbinin, Fransız teknik adamın kaderini belirleyeceği yorumları yapıldı.

    Ancak Ahmet Nur Çebi devreye girdi. Başkan Çebi, önce sportif direktör Ceyhun Kazancı'dan rapor aldı, ardından, "Sezonu hocamızla tamamlayacağız. Ismael'e güvenimiz tam." diyerek başta futbolcular olmak üzere herkese net bir mesaj verdi.

    Valerien Ismael ise tüm dedikodulara kulaklarını tıkadı, tamamen Fenerbahçe mücadelesine odaklandı.

    Valerien Ismael derbiye yapay zekayla hazırlanıyor #1

    Yapay zekadan da faydalanıyor

    46 yaşındaki teknik adam, ağırlıklı olarak taktik çalıştırmalar yaptıracak. Ismael, özel bir şirketin sağladığı veriler sayesinde idmanlarda yapay zekadan da faydalanıyor.

    Fanatik'in haberine göre; Fransız hoca, Fenerbahçe karşısında birden fazla plan hazırlayarak çıkacak. Ismael, her antrenmanda takımıyla toplantılar yapıp, kendileri için 3 puandan başka seçeneğin olmadığını, 90 dakika boyunca akıllarında galibiyet olarak mücadele etmeleri gerektiğini öğrencilerine aşılayacak.

    Valerien Ismael derbiye yapay zekayla hazırlanıyor #2

    Deneyimli oyuncular gençleri derbiye hazırlayacak

    Fenerbahçe maçı hazırlıkları kapsamında Valerien Ismael'ın en büyük destekçileri, Josef, Necip, Ersin ve Cenk Tosun gibi derbi tecrübesi bulunan futbolcular olacak.

    Bu futbolcular, takım arkadaşlarına derbi sırasında statta bambaşka bir atmosfer olacağını, gerginlik konusunda dikkatli davranmaları gerektiğini anlatacak.


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