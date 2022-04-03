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    Valerien Ismael: Futbolcularımdan istiyorsam ben de tempolu olmalıyım

    Valerien Ismael: Futbolcularımdan istiyorsam ben de tempolu olmalıyım

    Trabzonspor maçının ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, "Eğer futbolcularımdan tempolu olmalarını istiyorsam, kenarda ben de öyle olmalıyım. Bu duyguyu vermeliyim." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 03.04.2022 - 23:19
    • Güncelleme : 03.04.2022 - 23:27
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    Süper Lig’in 31. Haftasında lider Trabzonspor evinde Beşiktaş’ı ağırladı. Mücadele 1-1’lik beraberlikle sona erdi.

    Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael açıklamalarda bulundu.

    Ismael açıklamalarında, “Takımımdan bu oyunu görmek istedim. Kalitemiz var, mantalite de oturduğunda her şey daha net olacak. Mantaliteyi oturtmak benim işim, işte o zaman fark yaratacağız.

    "ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA İŞİMİZ DAHA KOLAY"

    İlk maçta bazı sorunlar yaşadık. Baskılar, koşular daha da oturacak. Bazen çok kolay top kaybettik. yeterli kalitemiz var, bunu aşacağız. Önümüzdeki hafta için işimiz daha kolay olacak. Daha iyi analiz edeceğiz, oyuncularımız da milli takımlardan döndü.

    Valerien Ismael: Futbolcularımdan istiyorsam ben de tempolu olmalıyım #1

    "OYUNCULARIMDAN İSTİYORSAM BEN DE TEMPOLU OLMALIYIM"

    Eğer futbolcularımdan tempolu olmalarını istiyorsam, kenarda ben de öyle olmalıyım. Bu duyguyu vermeliyim. Kazanmayı isteyen, buna alışık olan bir insanım. Kırmızı karta kadar niyetimiz açıktı. İç sahadaki maça bir hafta var, çok daha iyi olacağız." ifadelerini kullandı.

    Valerien Ismael: Futbolcularımdan istiyorsam ben de tempolu olmalıyım #2

    Valerien Ismael: Futbolcularımdan istiyorsam ben de tempolu olmalıyım #3


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