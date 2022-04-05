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    Valerien Ismael gelecek sezonun planlamasına başladı: Beşiktaş'ta 3 isim yolcu

    Valerien Ismael gelecek sezonun planlamasına başladı: Beşiktaş'ta 3 isim yolcu

    Siyah-beyazlılarda gelecek sezonun planlamasına başlayan Valerien Ismael, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre ve Mehmet Topal'ı kadroda düşünmüyor.
    • Haber Merkezi
    • 05.04.2022 - 21:34
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    Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, siyah-beyazlı takıma neşteri vuruyor.

    Ismael, sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncuların performansına göre yönetimle yapacağı görüşmede kalmasını ya da devam etmek istemediği isimleri iletecek.

    GÖNDERECEĞİ İSİMLERİ BELİRLİYOR

    Kadroyu şekillendirme konusunda değerlendirmeler yapacak Ismael, göndereceği isimleri de yavaş yavaş belirliyor.

    OĞUZHAN ÖZYAKUP, MEHMET TOPAL VE GÖKHAN TÖRE YOLCU

    3 ismin ön plana çıktığı kadro planlamasında Ismael, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre ve Mehmet Topal'ı kadroda düşünmüyor.

    Valerien Ismael gelecek sezonun planlamasına başladı: Beşiktaş ta 3 isim yolcu #1


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