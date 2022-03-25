Beşiktaş'ın 1.5+1 yıllık sözleşme imzaladığı Fransız teknik direktör Valerien Ismael, siyah-beyazlılarla ilk antrenmanına çıktı.

Süper Lig'in 31. haftasında lider Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş, zorlu maçın hazırlıklarını bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Basına kapalı gerçekleştirilen idman, yaklaşık bir saat sürdü.

Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan antrenman, 5’e 2 çalışmasıyla devam etti.

İdman, minyatür kalelerin kullanıldığı maçların ardından sona erdi.

İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Siyah-beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Valerien Ismael, ilk antrenmanına çıktı.

Fransız teknik adam, antrenman öncesi futbolcularla tanıştı ve kısa bir toplantı yaptı.

Siyah Beyazlılar, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.00’de gerçekleştireceği basına açık çalışmayla sürdürecek.