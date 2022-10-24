- Haberler
- Futbol Haberleri
- Valerien Ismael: Ölüm kalım maçı değil
Valerien Ismael: Ölüm kalım maçı değil
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in Hatayspor maçı ile ilgili düşüncesi ortaya çıktı. Ismael, oyuncularının baskı altında olmasını istemiyor.
- 24.10.2022 - 10:15
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Hatayspor maçı ile birlikte bir galibiyet serisine başlamalarını istiyor. Futbolcularıyla yaptığı konuşmada buna dikkati çeken Ismael, aynı zamanda oyunculara terapi uyguluyor.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; futbolcularının baskı altında iyi oynamadığını düşünen Ismael uyarılarına devam ederken, "Final ya da ölüm kalım maçına çıkmıyorsunuz. Kendi oyunumuzu gösterirsek galip geleceğimiz bir maça çıkıyoruz." dedi.
Ismael'in gözü 4 lig maçında
Valerien Ismael, gözünü 2022 Dünya Kupası arasına kadar oynanacak 4 lig maçına çevirdi.
Son dönemde eleştiriler alan ve taraftarlardan da tepki toplayan Ismael, 4 maçın 4'ünü de kazanmak için yoğun bir çalışma yürütüyor.