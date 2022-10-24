Petrol
90.09
-1.37%
Euro
18.2929
-0.21%
Dolar
18.6051
0.13%
Altın
986.5
-0.40%
Borsa
3970
0.91%
Bitcoin
364.700
0.65%
BTXN Coin
10.21
1.89%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 14 C

    Valerien Ismael: Ölüm kalım maçı değil

    Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in Hatayspor maçı ile ilgili düşüncesi ortaya çıktı. Ismael, oyuncularının baskı altında olmasını istemiyor.
    • 24.10.2022 - 10:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Valerien Ismael: Ölüm kalım maçı değil

    Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Hatayspor maçı ile birlikte bir galibiyet serisine başlamalarını istiyor. Futbolcularıyla yaptığı konuşmada buna dikkati çeken Ismael, aynı zamanda oyunculara terapi uyguluyor.

    Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; futbolcularının baskı altında iyi oynamadığını düşünen Ismael uyarılarına devam ederken, "Final ya da ölüm kalım maçına çıkmıyorsunuz. Kendi oyunumuzu gösterirsek galip geleceğimiz bir maça çıkıyoruz." dedi.

    Ismael'in gözü 4 lig maçında

    Valerien Ismael, gözünü 2022 Dünya Kupası arasına kadar oynanacak 4 lig maçına çevirdi.

    Son dönemde eleştiriler alan ve taraftarlardan da tepki toplayan Ismael, 4 maçın 4'ünü de kazanmak için yoğun bir çalışma yürütüyor.

    Valerien Ismael: Ölüm kalım maçı değil #1


    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü
    Gündem

    Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü

    İstanbul'da trafik yüzde 63'e ulaştı
    Gündem

    İstanbul'da trafik yüzde 63'e ulaştı

    Görüş Bildir