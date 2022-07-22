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    Valerien Ismael, Serdar Saatçı'yı sildi

    Kadro dışı bırakılan genç stoper Serdar Saatçı'yı takımda görmek istemediğini belirten Beşiktaş'ın hocası Valerien Ismael "Bundan sonraki karar size kalmış" diyerek topu yönetime attı.
    • 22.07.2022 - 10:24
    • Güncelleme : 22.07.2022 - 10:29
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    Valerien Ismael, Serdar Saatçı'yı sildi

    Beşiktaş'ın genç stoperi Serdar Saatçı, Avusturya kampında Viktoria Plzen ile oynanan hazırlık maçında gösterdiği yetersiz performansın ardından teknik direktör Valerien Ismael tarafından oyundan alınmış ve buna tepki göstermişti.

    Kadro dışı bırakılan genç stoper, bir süre sonra özür dilese de bu özür, İspanya kampına götürülmesine yetmedi. Serdar'ın kadro dışı bırakılmasını isteyen teknik direktör Valerien Ismael bununla da yetinmedi.

    Valerien Ismael, Serdar Saatçı yı sildi #1

    "Yaptığı saygısızlık..."

    Yönetime sert bir rapor sunan Fransız teknik adamın "Serdar genç ve gelişime açık bir oyuncu. Ancak profesyonellik konusundaki tutumu tam tersi. Yaptığı, ekibe karşı saygısızlık. Bu aşamada en iyisi takımdan ayrılmasıydı. Kendisi ile çalışmama kararını devam ettireceğiz. Gerisi sizle oyuncu arasında." ifadelerini kullandığı öğrenildi.

    Sözleşmesi yıl sonunda bitecek olan Serdar için yönetim hafta içinde bir görüşme yaparak son kararı verecek.

    Valerien Ismael, Serdar Saatçı yı sildi #2


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