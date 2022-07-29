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    Valerien Ismael, yeni oyun sistemine geçiyor

    Valerien Ismael, yeni oyun sistemine geçiyor

    Siyah-beyazlılarda 3-4-3 sisteminde ısrarcı olan Valerien Ismael, kararından vazgeçerek 4-3-3 sistemini uygulamaya karar verdi.
    • 29.07.2022 - 14:19
    • Güncelleme : 29.07.2022 - 14:25
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    Beşiktaş'ta geride kalan sezonun son bölümünde gelen Valerien Ismael'in ülkeyi ve takımı tanımasına rağmen hazırlık kampında oynanan futbol, büyük hayal kırıklığı yaşattı.

    Siyah-beyazlıların savunmada yaşadığı sıkıntılar ve hücumda Wout Weghorst gibi bir silahın etkili kullanılamaması üzerine yeni bir karar alındı.

    Valerien Ismael, "3-4-3 sistemi ile 150 maça çıktım. Önemli rakiplere karşı oynadım ve başarılı oldum. Beşiktaş'ta da bu sistemle başarılı olacağız." demesine rağmen, taktik dizilişte değişikliğe gitme kararı aldı.

    Valerien Ismael, yeni oyun sistemine geçiyor #1

    Tepkiler üzerine sistemi değiştirdi

    Özellikle Deportivo Alaves maçının ardından Valerien Ismael'e yönelik tepkiler ve Şenol Güneş seslerinin ardından, Fransız teknik adam takımın durumunu gözden geçirdi ve 4-3-3 sistemine geçme kararı aldı.

    Beşiktaş'ta sportif direktör Ceyhun Kazancı ve başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşen Valerien Ismael, cumartesi günü oynayacakları Sampdoria maçında 4-3-3 sitemini deneyeceğini bildirdi.

    Siyah-beyazlı takımda başkan Ahmet Nur Çebi ve Ceyhun Kazancı, Valerien Ismael'e istediğini yapabileceğini, kendisine güvendiklerini iletti.

    Valerien Ismael, yeni oyun sistemine geçiyor #2

    Gelecek hafta transfer hız kazanacak

    Öte yandan Beşiktaş'ta sistem toplantısında kadroya yapılacak yeni transferlerin de konuşulduğu ortaya çıktı. Valerien Ismael'in Sampdoria maçının ardından yeni taleplerini yönetime bildireceği ve Beşiktaş'ta gelecek hafta başıyla transferin hız kazanacağı öğrenildi.

    Valerien Ismael, yeni oyun sistemine geçiyor #3


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