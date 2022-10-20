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    Valerien Ismael yeni taktik deniyor

    Valerien Ismael yeni taktik deniyor

    Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Hatayspor maçı öncesinde takımın orta sahasının üretkenliğini artıracak yeni bir sistem deniyor.
    • 20.10.2022 - 12:31
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 12:58
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    Beşiktaş'ın, Trabzonspor'la 2-2 berabere kalmasının ardından taraftar ve camiadan daha fazla eleştiri almaya başlayan teknik direktör Valerien Ismael'in, Hatayspor deplasmanında kadroda köklü bir değişime hazırlandığı öğrenildi.

    Bu haftaya kadar sahaya süreceği 11'leri büyük ölçüde belli olan Fransız çalıştırıcının, kale ve savunma dörtlüsü dışında kalan mevkililerde revizyona gitmeyi planladığı belirtildi.

    Valerien Ismael yeni taktik deniyor #1

    Farklı dizilişler deneyecek

    Ismael'in, çalışmalarda orta saha üçlüsü, kanatlar ve santrfor için performanslarını beğendiği isimlere forma vereceği ayrıca 4-2-3-1 ve 4-4-2 dizilişlerini deneyeceği ortaya çıktı.

    Oyuncuların çalışma temposu ve hırslarını artırmak isteyen deneyimli çalıştırıcının, talebelerine ilk 11'de olup olmayacaklarını maç gününe kadar söylemeyeceği de ifade edildi.

    Öte yandan Fransız çalıştırıcının, yeni dizilimlerde orta saha oyuncularının pas alışverişini artırmasını isteyeceği ve uzun top kullanmayı yasakladığı da gelen haberler arasında.

    Valerien Ismael yeni taktik deniyor #2


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