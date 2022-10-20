Valerien Ismael'den Ahmet Nur Çebi'ye teşekkür

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Ahmet Nur Çebi'nin kendisine verdiği destek nedeniyle teşekkür etti.

Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, desteğinden ötürü başkan Ahmet Nur Çebi'ye teşekkür etti.

Ismael, takımı daha iyi hale getirmek için çok çalıştığını belirterek, kendisine duyulan güveni boşa çıkarmayacağını söyledi.

Beşiktaş yönetimi, hafta başında yola Valerien Ismael ile devam edeceklerini duyurmuştu.

Muleka ve Cenk Tosun sahaya

Beşiktaş'ta Wout Weghorst ve Rachid Ghezzal, sakatlığı nedeniyle Hatayspor deplasmanında oynayamayacak.

Bu durum teknik direktör Valerien İsmael'i arayışlara itti. Fransız teknik adam, Weghorst'un yerine Muleka'yı düşünüyor.

Kasımpaşa döneminde forvet oynayarak etkili olan 23 yaşındaki oyuncu, böylece istediği mevkide görev yapacak.

Kaleye yakın olduğunda daha verimli bir görüntü çizen Jackson Muleka'ya hücum hattında Nathan Redmond ve Cenk Tosun eşlik edecek. Kevin N'Koudou ise kulübeye çekilecek.

Beşiktaş teknik direktörü Valerien İsmael, Hatayspor deplasmanında Redmond, Cenk Tosun ve Muleka üçlüsüyle sonuca gitmeye çalışacak.