Valerien Ismael'den Fenerbahçe derbisi yorumu

Beşiktaş 2 günlük iznin ardından Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Valerien Ismael, derbi öncesi konuştu.

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında konuk edeceği Fenerbahçe maçı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Valerien Ismael, derbi öncesi açıklamalarda bulundu.

"Kendi performansımızı gösteremeye çalışacağız"

Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 46 yaşındaki çalıştırıcı şunları söyledi; "Gösterdiğimiz performans yeterli değildi. Bizim peformansımız yeterli değildi. Başka bir maç olacak derbi. Kendi performansımızı göstermeye çalışacağız. Nathan Redmond iyi görünüyor. Durumunu takip edeceğiz. Kadroda olabilir diye düşünüyorum. Rachid Ghezzal konusunda günbegün gideceğiz." ifadelerini kullandı.

"Herkesin performansını yükseltmesi lazım"

Derbi atmosferine ve kalecilerine değinen Valerien Ismael, "Ben de başka bir Beşiktaş ve takım performansı görmek istiyorum derbide. Derbiyi geçen sene tecrübe ettim. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Evimizde oynayacağız. Taraftarımızın önünde olacağız. Aynı performansı, isteği, tutkuyu, arzuyu görmek istiyorum. Herkesin performansını yükseltmesi lazım. Mert neredeyse 1 senedir oynamıyor. Sakatlık bölgesine dair yüzde 100 özgüvenli olması lazım. İki genç kaliteli kalecimiz var. Ersin bu takımda şampiyonluk yaşadı. Kalecilerimize güveniyoruz. Sezonun başındayız. Performansımızı hep beraber yükseltmeyi planlıyoruz. Geçen hafta iyi bir hazırlık haftasıydı. Bu hafta da aynı şekilde devam edeceğiz." dedi.

"Dele Alli'yi Pazar günü sahada görebileceksiniz"

Dele Alli'nin Fenerbahçe derbisinde görev alabileceğini ancak şu anda ilk 11 ya da sonradan oyuna dahil olacak şeklinde bir yorum yapmanın güç olduğunu dile getiren Valerien Ismael, sözlerini şöyle noktaladı:

"Dele Alli'yi Pazar günü sahada görebileceksiniz. Şu an ilk 11 konusuyla ilgili yorum yapmak için çok erken. Maça hazırlanmak için çok süre var. Milli takımdan dönecek oyuncularımız var. Onların sağlıklı ve düzgün bir şekilde dönmeleri de bizim için önemli. Gün gün takip edeceğiz ancak şu an için yorum yapmak çok güç."