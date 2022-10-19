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    Valerien Ismael'den Josef de Souza'ya uyarı

    Valerien Ismael'den Josef de Souza'ya uyarı

    Fransız teknik adam Valerien Ismael, kaptan Josef de Souza ile özel olarak görüştü ve Brezilya futbolcunun performansını artırmasını istedi.
    • 19.10.2022 - 12:19
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 12:39
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    Beşiktaş’ta teknik direktör Valerien İsmael, sakatlıktan sonra görev aldığı karşılaşmalarda istikrarsız bir tablo çizen Josef de Souza’yı uyardı.

    Avusturya kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonun ilk 4 maçını kaçıran sambacı, daha sonra 7. haftadan sonra ilk 11’deki yerine dönerken performansı beklentilerin altında kaldı.

    Valerien Ismael den Josef de Souza ya uyarı #1

    "Çalışman şart"

    Bu sezon henüz gol ya da asisti bulunmayan Brezilyalı futbolcudan daha tempolu olmasını isteyen İsmael’in, “Takımın kaptanı olarak daha hırslı bir performans göstermen gerekiyor. Sakatlıktan yeni kurtuldun ama biraz daha çalışman ve takıma daha çok katkı yapman şart.” dediği öğrenildi.

    Valerien Ismael den Josef de Souza ya uyarı #2

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