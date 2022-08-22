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    Valerien Ismael'den Karagümrük maçı sonrası açıklamalar

    Valerien Ismael'den Karagümrük maçı sonrası açıklamalar

    Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.
    • 22.08.2022 - 00:54
    • Güncelleme : 22.08.2022 - 01:09
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    Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

    Muhabirin "1 haftada ne değişti de bu kadar iyi oynadınız?" sorusuna yanıt veren Fransız teknik adam, geçtiğimiz hafta kırmızı kart görmelerine gönderme yaparak, "Maçı 11 kişi bitirdik. Bu kadar basit." dedi.

    Valerien Ismael den Karagümrük maçı sonrası açıklamalar #1

    "Oyunu iyi tuttuk"

    Ismael sözlerine şöyle devam etti: "İkinci yarının bazı anlarında düştük, bu planımız değildi, Alanyaspor maçından da ders alarak bunun olmasını istemedik. Aynı şeyin tekrar yaşanması gibi bir durum oluştu ancak bu sefer oyunu iyi tuttuk." ifadelerini kullandı.

    Valerien Ismael den Karagümrük maçı sonrası açıklamalar #2

    "Dengeyi tutmak benim kararımdı"

    Seyircilerin oyuncu değişikliği yapması için homurdanmasına da yanıt veren deneyimli isim, "Değişiklik konusu benim kararım. Bazen tabii ki bir şey yapma hissiniz olur ama dengeyi tutmak benim kararımdı." şeklinde konuştu.

    "Perde arkasında çalışmalarımız devam ediyor"

    Fransız teknik direktör, Dele Alli hakkındaki soruya da cevap verdi. Ismael, "İsim konusunda yorum yapmam. Bazı konular net olunca bildiririz. Perde arkasında çalışmalarımız devam ediyor. Takımımıza daha da kalite katmak istiyoruz. Transfer sezonunun sonuna kadar yapmak istediklerimiz var. İnşallah bunu devam ettiririz." diyerek sözlerini noktaladı.

    Valerien Ismael den Karagümrük maçı sonrası açıklamalar #3


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