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- Valerien Ismael'e İngiltere'den talip çıktı
Valerien Ismael'e İngiltere'den talip çıktı
- 12.11.2022 - 16:50
Hatayspor'a karşı yaşadığı 2-1'lik mağlubiyetin ardından Beşiktaş'taki görevine son verilen Valerien Ismael'in İngiltere yolu yeniden açıldı.
Luton Town takımın başına Ismael'i getirmek istiyor
Nathan Jones'u Southampton'a kaptıran İngiltere Championship takımlarından Luton Town'ın teknik direktör arayışlarında Valerien Ismael'in ön sırada yer aldığı belirtildi.
İngiltere Championship'de bu sezon çıktığı 20 resmi maçta 29 puan toplayan Luton Town, 9. sırada yer alıyor.
Beşiktaş'ta 19 maça çıktı
Geçen sezonun 31. haftasında teknik direktör Önder Karaveli'nin ardından siyah-beyazlı takımın teknik adamlığını üstlenen Ismael, toplam 19 maçlık serüveninde 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.
Beşiktaş, söz konusu karşılaşmalarda 32 gol atarken, kalesinde 23 gol gördü.
Championship'te görev almıştı
Ismael, daha önce yine İngiltere Championship'de Barnsley ve West Bromwich Albion takımlarını çalıştırmış ve burada gösterdiği performanslarla beğeni kazanmıştı.