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    Valerien Ismael'e İngiltere'den talip çıktı

    Hatayspor yenilgisinin ardından Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Valerien Ismael'e İngiltere'den talip çıktı. Championship ekiplerinden Luton Town'un Ismael'i takımın başına getirmek istediği öğrenildi.
    • 12.11.2022 - 16:50
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    Valerien Ismael'e İngiltere'den talip çıktı

    Hatayspor'a karşı yaşadığı 2-1'lik mağlubiyetin ardından Beşiktaş'taki görevine son verilen Valerien Ismael'in İngiltere yolu yeniden açıldı.

    Luton Town takımın başına Ismael'i getirmek istiyor

    Nathan Jones'u Southampton'a kaptıran İngiltere Championship takımlarından Luton Town'ın teknik direktör arayışlarında Valerien Ismael'in ön sırada yer aldığı belirtildi.

    İngiltere Championship'de bu sezon çıktığı 20 resmi maçta 29 puan toplayan Luton Town, 9. sırada yer alıyor.

    Valerien Ismael e İngiltere den talip çıktı #1

    Beşiktaş'ta 19 maça çıktı

    Geçen sezonun 31. haftasında teknik direktör Önder Karaveli'nin ardından siyah-beyazlı takımın teknik adamlığını üstlenen Ismael, toplam 19 maçlık serüveninde 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

    Beşiktaş, söz konusu karşılaşmalarda 32 gol atarken, kalesinde 23 gol gördü.

    Valerien Ismael e İngiltere den talip çıktı #2

    Championship'te görev almıştı

    Ismael, daha önce yine İngiltere Championship'de Barnsley ve West Bromwich Albion takımlarını çalıştırmış ve burada gösterdiği performanslarla beğeni kazanmıştı.

    Valerien Ismael e İngiltere den talip çıktı #3


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