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    Valerien Ismael'in Gedson Fernandes planı

    Valerien Ismael'in Gedson Fernandes planı

    Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, Gedson Fernandes'in performansını oldukça beğendi. Duran topları Portekizli oyuncuya emanet etti.
    • 29.06.2022 - 14:08
    • Güncelleme : 29.06.2022 - 14:51
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    Beşiktaş'ın geçen sezonun devre arasında Portekiz ekibi Benfica'dan 6 milyon euro artı sonraki satıştan yüzde 50 pay karşılığında kadrosuna kattığı ve Rizespor'a kiraladığı Gedson Fernandes, ilk idmanına önceki gün çıktı.

    Siyah-beyazlıların yeni sezon açılışında oldukça pozitif görüntüler sergileyen başarılı orta saha oyuncusu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarlara mesaj göndermeyi de ihmal etmedi.

    Valerien Ismael in Gedson Fernandes planı #1

    "Kartallar yüksek uçar"

    Portekizli futbolcu, ilk idmanından bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Yıldız oyuncu, fotoğrafına, "Kartallar yüksek uçar" notunu düştü. 23 yaşındaki oyuncunun bu paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.

    Valerien Ismael in Gedson Fernandes planı #2

    Duran toplar onun

    Takım antrenmanında özellikle oyun zekasıyla teknik ekibin beğenisini kazanan yıldız futbolcu, Valerien Ismael'in planlamasında orta dörtlünün merkezinde Josef de Souza'yla birlikte oynayacak.

    Ismael, genç futbolcunun hücum organizasyonlarındaki etkisini maksimum şekilde kullanmayı hedefliyor. Bire bir pozisyonlardaki başarısı ve duran toplardaki skorer kimliğiyle dikkat çeken Gedson, takımın birinci frikikçisi olacak.

    Valerien Ismael in Gedson Fernandes planı #3


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