Valerien Ismael'in idman hazırlığı

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, ilk idmanda dişini gösterdi. Fransız, sabahları 06.30'da tesislerde olacak. Takım 08.00'de hazır olacak.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, çok hızlı ve sert işbaşı yaptı. Bugün (Cuma) öğleden sonra medya önünde düzenlenen imza töreninin ardından akşam saatlerinde ilk idmanına çıkan Fransız teknik adam, daha ilk idmanda oyunculara sıkı bir idman yaptırdı.

OYUNCULAR 8’DE HAZIR OLACAK

Bir yılı opsiyonluk olmak üzere 2 yıllık imza atan 46 yaşındaki Ismael, iş disipliniyle önümüzdeki günlerde kendisinden çok söz ettireceğe benziyor. Yeni hoca, yarın saat 11.00'deki idman için takımın sabah 08.00'de Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde hazır olmasını istedi. İsmael ilk açıklamasında 3-4-3 sisteminde uzmanlaştığını vurgulayarak, Beşiktaş'ın düzenini de resmen ilan etti.

45 DAKİKADA OYUNCULARIN PESTİLİ ÇIKTI

3-4-3 demek önde yüksek baskılı bir futbol demek. Bu da elbette yüksek fizik kalite gerektiriyor. Ismael de ilk günden itibaren disiplin anlayışını yerleştirmek istiyor. Dolayısıyla siyah beyazlı futbolcuları yüksek tempolu idmanlar bekliyor. Türkiye'de en çok eleştirilen konu idman tempolarının Avrupa'nın seviyesinde olmaması. Elde ettiğimiz bilgilere göre Ismael, bugün ilk idmanda 45 dakikalık bir çalıştırma yaptı.

Ajansspor’un haberine göre; çalışmanın sonunda oyuncuları oldukça yorulduğu öğrenildi. Tabiri caizse futbolcuların pestili çıktı.

HER SABAH 6:30’DA KOŞU YAPIYOR

Futbolcularından yüksek bir fizik kalite isteyen Valerien Ismael, kendi yaşam biçimiyle de örnek olacağa benziyor. Çünkü kendisi de çok sıkı spor yapan bir kişi. Ismael, yarın tesislere takımdan 1.5 saat önce gelecek. Yani 06.30'da Nevzat Demir'de olacak. Ismael haftanın 5 günü sabahları erkenden koştuğunu söyledi. Futbolumuzun yüksek tempolu idmanlara ihtiyacının olduğu açık.