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    Valerien Ismael'in yeni planı

    Valerien Ismael'in yeni planı

    Giresunspor maçında forma giyemeyecek Salih Uçan'ın yerine Gedson'u düşünen Valerien Ismael 8+3 kuralı nedeniyle kadroda bazı değişiklikler yapacak.
    • 07.10.2022 - 16:40
    • Güncelleme : 07.10.2022 - 17:01
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    Beşiktaş'ta Giresunspor maçı öncesi Salih Uçan’dan kötü haber geldi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Uçan'ın sağ uyluğunda gerilme tespit edildiği belirtildi.

    Tedavisine başlanan Salih, Giresunspor maçında takımdaki yerini alamayacak. Deneyimli oyuncunun sakatlığı Teknik Direktör Valerien Ismael’in tüm hesaplarını bozdu. Fransız hoca kadroda zorunlu değişime gidecek.

    Valerien Ismael in yeni planı #1

    Gedson 11'e dönüyor

    Giresunspor deplasmanında Salih’in yerine Gedson Fernandes görev yapacak. Fenerbahçe derbisinde ikinci yarıda oyuna dahil olan Portekizli oyuncu bir hafta sonra ilk 11’e dönecek. Ancak teknik patron Valerien Ismael, 8+3 kuralı nedeniyle ideal 11’deki bir yabancı futbolcuyu kulübeye çekmek zorunda kalacak.

    Valerien Ismael in yeni planı #2

    Masauku'nun yerine Tayfur Bingöl

    Siyah-beyazlı teknik adamın, Giresun’da Arthur Masuaku’yu yedek soyundurması bekleniyor. Demokratik Kongolu oyuncunun yerine sol bekte Tayfur Bingöl görev yapacak.

    Valerien Ismael in yeni planı #3

    Nkoudou mutluluğu

    Süper Lig ’in 9. haftasında yarın Giresunspor’a konuk olacak Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı futbolcular, aktivasyon, koşu ve pas programından sonra taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi.

    Arka adalesindeki sakatlık yüzünden Fenerbahçe derbisinde görev yapamayan Kevin Nkoudou idmanda ilk olarak bireysel program uyguladı. Kamerunlu futbolcunun daha sonra takımla çalıştığı aktarıldı. Nkoudou ile ilgili karar bugün verilecek. Siyah-beyazlı takım saat 14.00’te yapacağı idmanın ardından Giresun’a giderek kampa girecek.


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