Valladolid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Valladolid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Madrid La Liga'nın 15. hafta maçında deplasmanda Valladolid ile kozlarını paylaşacak. İşte maçın detayları..

İspanya La Liga'da heyecan yeniden başladı. Dünya Kupası nedeniyle ara verilen lig maçları oynanmaya başlandı.

Real Madrid, La Liga'nın 15. hafta mücadelesinde Valladolid takımıyla mücadele edecek.

Futbolseverler Valladolid ile Real Madrid arasında oynanacak mücadelenin detaylarını araştırmaya başladı. Maçın başlayacağı saat ve yayınlanacağı kanal merak uyandırdı.

Real Madrid 14 maçta topladığı 35 puan ile lider Barcelona'nın iki puan gerisinde ikinci sırada yer alırken Valladolid ise 14 maçta topladığı 17 puan ile 13. sırada yer alıyor.

Peki Valladolid - Real Madrid maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..

Peki Valladolid - Real Madrid maçı ne zaman oynanacak?

Valladolid - Real Madrid maçı bugün 23.30'da başlayacak. Nuevo Jose Zorrilla Stadyumu'nda oynanacak maçı Munuera Montero yönetecek. Maç S Sport ve S Sport Plus kanallarından naklen yayınlanacak.

