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    Valverde: Şampiyonlar Ligi için eşimden vazgeçebilirim

    İspanya Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'in yıldız futbolcusu Federico Valverde, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilmek için eşinden vazgeçebileceğini açıkladı.
    • 28.05.2022 - 10:43
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    Valverde: Şampiyonlar Ligi için eşimden vazgeçebilirim

    Real Madrid'in Uruguaylı oyuncusu Federico Valverde Liverpool ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi finali öncesi açıklamalarda bulundu.

    Final için iyi odaklandığını söyleyen Valverde, "Şampiyonlar Ligi kupası, tüm oyuncuların hayallerini süsleyen, eşsiz bir kupa. Onu kazanmak için hayatımdaki bir çok şeyden vazgeçebilirim. Oğlum hariç tabii ki, ancak eşimden emin değilim" dedi.

    Valverde: Şampiyonlar Ligi için eşimden vazgeçebilirim #1

    "Mohamed Salah saygısızlık yaptı"

    Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'ın finalde Real Madrid ile eşleşmek istediklerini söylemesini değerlendiren Valverde, "Bu saygısızca bir açıklama. Real Madrid gibi müzesinde 13 tane Şampiyonlar Ligi kupası bulunan bir kulübe yönelik bu tarz açıklamalar yapmamalısınız" ifadelerini kullandı.

    Bu sezon Real Madrid ile 45 resmi maça çıkan Federico Valverde, 1 gol 1 asistlik performans gösterdi.

    Valverde: Şampiyonlar Ligi için eşimden vazgeçebilirim #2

    Valverde: Şampiyonlar Ligi için eşimden vazgeçebilirim #3

    Valverde: Şampiyonlar Ligi için eşimden vazgeçebilirim #4


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