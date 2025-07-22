Valverde’nin Antalya tatili paylaşımı 1 milyon beğeni aldı

Dünyanın önde gelen futbol kulüplerinden Real Madrid’in Uruguaylı yıldızı Federico Valverde, eşi ve çocuklarıyla birlikte Belek’teki The Land of Legends’ın yeni oteli Nickelodeon Hotels & Resorts Antalya’da keyifli bir tatil geçiriyor.
"TATİLİN TADINI TÜRKİYE'DE ÇIKARIYORUZ"
Başarılı orta saha oyuncusu, sosyal medya hesabından ailesiyle çekilmiş fotoğraflarını “Tatilin tadını çıkarıyoruz, Türkiye” notuyla paylaştı. Yaklaşık 19 milyon takipçisi bulunan Valverde’nin paylaşımı, milyonlarca beğeni ve binlerce yorum aldı.
ARDA GÜLER: "DOĞRU YERDESİN"
Valverde’nin Türkiye’deki tatil anlarını paylaşmasına milli futbolcu Arda Güler de kayıtsız kalmadı; takım arkadaşına “Doğru yerdesin” şeklinde yorum yaptı.