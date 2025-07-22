Valverde’nin Antalya tatili paylaşımı 1 milyon beğeni aldı Dünyaca ünlü Real Madrid’in Uruguaylı oyuncusu Federico Valverde, eşi ve çocuklarıyla Belek ilçesindeki tatilinden kareler paylaşırken, takım arkadaşı Arda Güler de "Doğru yerdesin" yorumunu yaptı.