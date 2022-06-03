Van Aanholt: Galatasaray'a Fatih Terim için geldim

Galatasaray'ın sol beki Van Aanholt 1 yıllık sarı-kırmızılı takım kariyeri hakkında konuştu. Hollandalı futbolcu Fatih Terim'e de değindi.

Galatasaray'ın Hollandalı sol beki Patrick van Aanholt, Galatasaray Dergisi'nin haziran sayısına açıklamalarda bulundu.

İşte Patrick van Aanholt'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"Aslında benim için en iyi olan İngiltere'dir, yani Premier Lig... 15 sene orada kaldım. Buraya geldiğimde ve insanlar bana Türkiye Ligi'nin iyi olmadığını söyledikleri zaman burada geçirdiğim 1 senenin sonunda yalan söylediklerini düşünüyorum. Burada oynayan takımların seviyesi bence yüksek. Hepimiz futbol oynamak istiyoruz ve bazı takımlar gerçekten çok iyi futbol oynuyorlar. Türkiye Süper Ligi'nin o kadar da iyi bir lig olmadığını söyleyen insanlara şaşırıyorum çünkü burası gerçekten iyi bir lig. Buraya geldiğimde ligi çok sevdim. Lig oldukça iyi. Tabii geldiğimde uyum sağlamam gerekti. Premier Lig'de o kadar uzun süre oynadım ki geldiğim yeni ülkeye alışmam, yeni takımıma uyum sağlamam, yeni bir lige uyum sağlamam zaman aldı."





"Fatih Terim olmasa burada olmazdım"

Galatasaray'ı seçmesinde sarı-kırmızılıların yoğun ilgisinin de önemli olduğunun altını çizen Aanholt şunları söyledi:

"Gördüğüm istek, Galatasaray'ı seçmemi kolaylaştırdığını söylemeliyim. Ve tabii Fatih Terim için de oynamayı istiyordum. Türkiye'deki büyük efsane. Onun adına oynamak benim için bir onurdu.

Fatih Terim olmasaydı burada olmazdım. Galatasaray'da olmamın nedeni kendisidir. Efsane için yani Fatih Hocamız için burada oynamak istedim. Yeni bir adım atıp, genç bir takım yeni bir takım kurmak istedik fakat tecrübeli oyunlarla genç oyunları bir araya getirip bir takım oluşturmak zaman ister. Daha önce de söylediğim gibi yeni bir takımın uyum sağlaması için zamana ihtiyaç vardır. Maalesef bu sezon, bu takımla çok ilerleyemedik ama bu deneyimden çıkarmamız gereken dersleri çıkardık. Yeni sezonla, birlikte yeni hedeflerimizi belirlememiz gerekecek. Yeni sezon, yeni hedefler demek. Gelecek sezon Galatasaray'ı tekrardan en üst sıraya çıkarmak için çalışacağız."





"İstanbul çok sevimli bir şehir"

"İstanbul'u çok seviyorum. Çok güzel bir şehir olduğunu söyleyebilirim. Tek sorunu trafik. Ama çok sevimli bir şehir. Çocuklarım ve eşim burayı çok seviyor. Benim için de en önemlisi bu. Aileniz burada mutluysa, sizde mutlusunuz."

"Gelecek sezonu birinci bitireceğimizi umuyorum"

"Bu sezon hem unutulması gereken hem de unutulmaması gereken bir sezon çünkü inişler ve çıkışlar oldu. Avrupa Liginde iyi işler yaptık ama Süper Lig'de iyi şeyler yapamadık. Bu sezondan tecrübeler edindik, kazanan bir takım inşa etmek zaman alır. Gelecek sezon Galatasaray'ı taraftarlarımızla beraber ait olduğu birinciliğe taşıyacağımızı umuyorum."