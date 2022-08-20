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    Van Aanholt ırkçı yoruma isyan etti

    Van Aanholt ırkçı yoruma isyan etti

    Galatasaraylı Van Aanholt, kendisi hakkında ırkçı yorumda bulunmasıyla ilgili paylaşım yaptı.
    • 20.08.2022 - 09:44
    • Güncelleme : 20.08.2022 - 10:05
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    Galatasaraylı Patrick Van Aanholt, kişisel sosyal medya hesabından kendisine yapılan ırkçı yoruma isyan etti.

    Hollandalı yıldız kişisel Instagram hesabından kendisi hakkında yapılan ırkçı yorumu ifşa etti.

    Utanç verici yorum

    Bir kullanıcının kendisine "Maymun, kendi ülkene git. Kahrolası zenci." gibi iğrenç bir ifade kullandığını aktaran Hollandalı sol bek şu sözleri kullandı:

    "Galibiyet hırsıyla söylenen birçok şeyi tolere edebilirim ancak bu ırkçı yoruma karşı 2022 yılında yorum yapmaktan ben bile utanıyorum. Takım için aslanlar gibi mücadele etmeye devam edeceğim. Tüm odağım sahada olsa da bu ırkçı paylaşım için asla geri adım atmayacağım."

    Yaptığı paylaşıma diğer sosyal medya kullanıcılarından binlerce destek gelirken, sarı-kırmızılı takımın da söz konusu yorum için dava açması bekleniyor.

    İşte o paylaşım:

    Van Aanholt ırkçı yoruma isyan etti #1


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