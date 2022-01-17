Van Aanholt özür diledi

Hatayspor maçında penaltı kaçıran Van Aanholt maç sonu yaptığı açıklamayla taraftardan özür diledi.

Galatasaray'ın Hatayspor'a 4-2 mağlup olduğu karşılaşmanın 28. dakikasında penaltı atışından yararlanamayan Van Aanholt, maçın kilit anında golü atamadığı için af diledi.





AANHOLT ÖZÜR DİLEDİ

Kariyerinde ikinci kez beyaz noktaya geçen Hollandalı sol bek, maç sonrası şöyle konuştu: "Herkesten özür diliyorum. Penaltıyı kaçırmam maçın kilit anıydı belki de. Şans bir süredir bizden yana değil."