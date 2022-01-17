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    Van Aanholt özür diledi

    Hatayspor maçında penaltı kaçıran Van Aanholt maç sonu yaptığı açıklamayla taraftardan özür diledi.
    • Haber Merkezi
    • 17.01.2022 - 13:11
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    Van Aanholt özür diledi

    Galatasaray'ın Hatayspor'a 4-2 mağlup olduğu karşılaşmanın 28. dakikasında penaltı atışından yararlanamayan Van Aanholt, maçın kilit anında golü atamadığı için af diledi.

    Van Aanholt özür diledi #1

    AANHOLT ÖZÜR DİLEDİ

    Kariyerinde ikinci kez beyaz noktaya geçen Hollandalı sol bek, maç sonrası şöyle konuştu: "Herkesten özür diliyorum. Penaltıyı kaçırmam maçın kilit anıydı belki de. Şans bir süredir bizden yana değil."

    Van Aanholt özür diledi #2


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