Van Aanholt: Sahaya çıkacağım ilk günü sabırsızlıkla bekliyorum

Galatasaray'ın yeni sol beki Van Aanholt, sarı-kırmızılı formayı giymeyi sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Transferde bombaları bir bir patlatan Galatasaray 'da sol bek krizi de çözüme kavuştu.

Sarı-kırmızılıların yeni futbolcusu Patrick van Aanholt, dün İstanbul'a gelerek resmi sözleşme imzaladı.





BONSERVİSSSİZ GELDİ

Hollanda Milli Takımı'nın 30 yaşındaki sol beki, ayağının tozuyla yeni arkadaşları ve hocalarıyla tanıştı. Son olarak İngiliz kulübü Crystal Palace forması giyen ve sözleşmesi bitince takımdan ayrılan tecrübeli savunmacı için herhangi bir bonservis bedeli ödenmedi.

Yıldız futbolcuya yıllık 1.7 milyon euro maaş verilecek. 3 yıllık kontrat yapılan Aanholt, ilk açıklamasında sarı-kırmızılı formayı giyeceği için çok mutlu olduğunu söyledi.





AANHOLT'TAN İLK AÇIKLAMALAR

Çocukluğundan bu yana Galatasaray hakkında çok fazla bilgi sahibi olduğunu kaydeden Aanholt, "Burada çok önemli oyuncuların forma giydiğini biliyorum. Hollanda'dan çok önemli yıldızlar burada oynama şansına erişti. Şimdi de dostum Babel'le birlikte oynama fırsatımız olacak. Benim açımdan yorucu bir sezon geride kaldı ama Galatasaray formasıyla sahaya çıkacağım ilk günü şimdiden sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.