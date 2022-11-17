Petrol
91.65
-1.30%
Euro
19.2547
-0.41%
Dolar
18.6183
0.16%
Altın
1.056
-0.34%
Borsa
4581
-1.88%
Bitcoin
315.068
-0.74%
BTXN Coin
6.38
-8.72%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Bulutlu 16 C
    Van Aanholt'a teklif gelmezse sözleşmesi feshedilecek

    Van Aanholt'a teklif gelmezse sözleşmesi feshedilecek

    Galatasaray'da sezona kötü başlayan Patrick van Aanholt'la ocak ayında teklif gelmezse yollar ayrılacak. Hollandalı futbolcunun sözleşmesinin feshedilmesi için büyük bir tazminat ödenmesi bekleniyor.
    • 17.11.2022 - 14:20
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 15:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Galatasaray'da bu sezon beklentilerin altında kalan Patrick van Aanholt, Okan Buruk'un istemediği oyuncuların başında geliyor.

    Sarı-kırmızılı yönetim, Hollandalı sol beke gelen tüm teklifleri kabul edecek. Ancak oyuncunun ocak ayında satılmaması halinde sözleşmesinin feshedilmesi gerekiyor. Bu noktada ise Galatasaray'ı büyük bir maddi yük bekliyor.

    Galatasaray, sonraki seçenek olan oyuncu ile yolları ayırma planını gündemine alırsa deneyimli futbolcuya 3.5 milyon euro (yaklaşık 68 milyon TL) ödeme yapmak zorunda.

    Van Aanholt a teklif gelmezse sözleşmesi feshedilecek #1

    9 maçta 2 asist yaptı

    Geçen sezon 48 maçta 3 gol 3 asistlik performans sergileyen futbolcu, bu sezon 9 karşılaşmada 2 asist yaptı. Hollandalı, teknik direktör Louis van Gaal'in açıkladığı 26 kişilik milli takım kadrosuna da davet alamamıştı.

    Patrick van Aanholt daha önce Crystal Palace, Sunderland, Vitesse, Leicester City, Chelsea, Newcastle United ve Coventry ekiplerinde de forma giymişti.

    Van Aanholt a teklif gelmezse sözleşmesi feshedilecek #2


    Kuşadası Belediyesi, heykelleri yeniliyor
    Gündem

    Kuşadası Belediyesi, heykelleri yeniliyor

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at
    Advertorial

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at

    Kadıköy'de plakasız sürücünün tepkisi: Babam görecek
    İç Haber

    Kadıköy'de plakasız sürücünün tepkisi: Babam görecek

    Görüş Bildir