Van Aanholt'a teklif gelmezse sözleşmesi feshedilecek

Galatasaray'da sezona kötü başlayan Patrick van Aanholt'la ocak ayında teklif gelmezse yollar ayrılacak. Hollandalı futbolcunun sözleşmesinin feshedilmesi için büyük bir tazminat ödenmesi bekleniyor.

Galatasaray'da bu sezon beklentilerin altında kalan Patrick van Aanholt, Okan Buruk'un istemediği oyuncuların başında geliyor.

Sarı-kırmızılı yönetim, Hollandalı sol beke gelen tüm teklifleri kabul edecek. Ancak oyuncunun ocak ayında satılmaması halinde sözleşmesinin feshedilmesi gerekiyor. Bu noktada ise Galatasaray'ı büyük bir maddi yük bekliyor.

Galatasaray, sonraki seçenek olan oyuncu ile yolları ayırma planını gündemine alırsa deneyimli futbolcuya 3.5 milyon euro (yaklaşık 68 milyon TL) ödeme yapmak zorunda.





9 maçta 2 asist yaptı

Geçen sezon 48 maçta 3 gol 3 asistlik performans sergileyen futbolcu, bu sezon 9 karşılaşmada 2 asist yaptı. Hollandalı, teknik direktör Louis van Gaal'in açıkladığı 26 kişilik milli takım kadrosuna da davet alamamıştı.

Patrick van Aanholt daha önce Crystal Palace, Sunderland, Vitesse, Leicester City, Chelsea, Newcastle United ve Coventry ekiplerinde de forma giymişti.



