Van Bronckhorst'tan Jean Onana kararı

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Beşiktaş'ta Kamerunlu futbolcu Jean Onana ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı...

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, sakatlıkları bulunan Mert Günok, Gabriel Paulista ve Milot Rashica'nın yanı sıra Jean Onana'yı da Fransa kafilesine almadı.

24 yaşındaki futbolcunun herhangi bir sakatlığı bulunmazken teknik heyet kararıyla Lyon kadrosunun dışında kaldı.

PERFORMANSIYLA ELEŞTİRİLMİŞTİ

Onana, son olarak Avrupa Ligi'ndeki Ajax deplasmanında 11'de başlasa da 64 dakika sahada kalmış ve performansıyla eleştirilmişti.

Kayserispor deplasmanında da son 25 dakika süre bulan Onana, sonrasında ise forma giymedi.

Eintracht Frankfurt maçında kadroda olsa da oynamayan Onana, Gaziantep FK maçını da kulübede tamamladı.

LYON MAÇINDA DA AYNI KARAR

Konyaspor maçında kadroya giremeyen Onana için Lyon maçında da aynı karar çıktı.

BU SEZON 6 MAÇ

Onana bu sezon 6 maça çıkarken 163 dakika süre aldı.