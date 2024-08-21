Van Bronckhorst'tan Rafa Silva övgüsü: Efsane olacak Beşiktaş'ta uzun süredir beklenen skorer ve lider yabancı oyuncu ihtiyacını Portekizli yıldız Rafa Silva karşılıyor. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst da yıldız futbolcuyu öve öve bitiremedi.

Haber Merkezi

Beşiktaş'ta uzun süredir eksikliği hissedilen skorer ve lider yabancı oyuncu ihtiyacını, Portekizli yıldız Rafa Silva doldurdu.

Sıkı markaj altında bile kendini boşa çıkarma ustalığıyla dikkat çeken Silva, sadece gol atmakla kalmıyor, aynı zamanda takıma liderlik de yapıyor.

HOLLANDALI HOCADAN ÖVGÜLER

Beşiktaş Teknik Direktörü, siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat ile yaptığı yemekte en çok Rafa Silva'yı övdü.

Hollandalı teknik adam, Silva'nın kulüp tarihine geçebilecek bir oyuncu olduğunu belirterek, "Yıllarca büyük kulüplerde oynadım, ama Rafa Silva gibi kulüp ve taraftarla hemen bütünleşen çok az oyuncu gördüm. Böyle devam ederse kulüp tarihinin efsanesi olacaktır. Keşke 10 numarayı o giyseydi." ifadelerini kullandı.

RAFA SILVA'DAN MÜTHİŞ BAŞLANGIÇ

Beşiktaş kariyerine hızlı bir başlangıç yapan Rafa Silva, çıktığı 3 maçta 3 gol atarak ve 1 asist yaparak şimdiden dikkatleri üzerine çekti.

Portekizli oyuncu, Beşiktaş'ın yeni lideri olarak takımına büyük katkı sağlıyor.