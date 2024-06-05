Van Bronckhost'tan Beşiktaş taraftarına Türkçe mesaj Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni Van Bronckhost, siyah beyazlı taraftarlara Türkçe seslendi.

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ensonhaber.com

Süper Lig'i kötü bir sezon geçirerek 6. sırada bitiren Beşiktaş, Hasan Arat başkanlığındaki yeni yönetimle birlikte teknik ekipte de değişikliğe gitti.

Hollandalı teknik direktör Giovanni Van Bronckhost, Beşiktaş ile 2+1 yıllığına anlaştı.

"Merhaba Kara Kartallar, Beşiktaş'a geliyorum"

Siyah beyazlı kulübün sosyal medya hesabından, "Dünyanın en büyük taraftarı zaferler için seni bekliyor!" ifadeleriyle Hollandalı teknik adamın mesajının yer aldığı video paylaşıldı.

Van Bronckhost, videoda taraftarlara Türkçe seslenerek şunları söyledi:

"Merhaba kara Kartallar, ben Giovanni Van Bronckhost, Beşiktaş'a geliyorum."

Beşiktaş'ın sosyal medya hesabında yer alan büyük foto alanında da Van Bronckhost'un adının baş harflerinin yer aldığı bir kare paylaşıldı.