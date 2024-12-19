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Haber Merkezi

Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor ile Kayserispor arasında oynanan maçta yaşanan bir olay, izleyenleri hem şaşırttı hem de güldürdü.

Antalyasporlu Mike van de Streek'in sert şutu saha kenarında oturan stat görevlisinin taburesine isabet edince tabure kırıldı, görevli kendini yerde buldu.

GÜVENLİK GÖREVLİSİNE YENİ TABURE

Ev sahibi takımın Kayserispor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmadan sonra Antalyaspor, 3 gün içinde hem futbolcuyu hem de yere düşen güvenlik görevlisi Hünkaş Ergin'i bir araya getirdi.

Kulüp tarafından paylaşılan videoda, Streek’in Hünkaş Ergin’e yeni bir tabure hediye ettiği anlar izleyenlerden büyük ilgi gördü.

SOSYAL MEDYA OLAYI KONUŞUYOR

Sert şut ve ardından yaşanan bu ilginç olay, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Kullanıcılar, olayı esprili bir dille yorumlayarak hem Streek’i hem de stat görevlisini etiketleyerek paylaşımda bulundu.