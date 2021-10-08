Van der Wiel: Aziz Yıldırım beni tehdit etti

Van der Wiel: Aziz Yıldırım beni tehdit etti

Fenerbahçe'nin eski sağ beki Van der Wiel, sarı-lacivertli takımda oynarken dönemin başkanı Aziz Yıldırım tarafından tehdit edildiğini öne sürdü.

Fenerbahçe'nin 2016'da Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint Germain'den kadrosuna kattığı Gregory Van der Wiel, çarpıcı iddialarda bulundu.

Hollandalı futbolcu, sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'la ilgili konuştu. İşte Gregory Van der Wiel'in açıklamaları...

GOL ATAMADI, 1 ASİST

Tecrübeli sağ bek bedelsiz olarak geldiği Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde 17 resmi maçta süre aldı. Hollandalı isim bu karşılaşmalarda rakip fileleri havalandırma başarısı gösteremedi. Van der Wiel, Fenerbahçe'de forma giydiği bin 485 dakikada 1 asist katkısı sağladı.

BAŞKAN BENİ TEHDİT ETTİ

Sarı-lacivertlilerde forma giydiği dönemle ilgili konuşan Van der Wiel şu şekilde konuştu: "Fenerbahçe'de geçirdiğim bir yılın ardından takımdan ayrılmak istedim. Eşim hamileydi. Türkiye'de başkan tarafından tehdit edildim."





"HAYATIM PAHASINA BU KARARI VERMEK ZORUNDAYDIM"

Tecrübeli futbolcu daha sonra sözlerine, "Dolayısıyla oradan ayrılmalıydım. Neredeyse hayatım pahasına bu kararı vermek zorundaydım." ifadeleriyle son verdi.

FUTBOLU BIRAKTI MODAYLA İLGİLENİYOR

Kariyeri Fenerbahçe'den sonra iyice çakılan Hollandalı futbolcu Cagliari ve Toronto'da geçen başarısız yılların ardından 31 yaşında futbola ara verme kararı aldı.

PSG gibi takımlarda da forma giyen Van der Wiel eşi Rose Bertram'la birlikte moda üzerine çalışmalar yapıyor.