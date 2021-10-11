Van der Wiel: Fenerbahçe'ye para için geldim

Bir zamanlar sarı-lacivertli kulüpte forma giyen Hollandalı oyuncu Van der Wiel, Fenerbahçe'ye para kazanmak için geldiğini itiraf etti.

Fenerbahçe'nin 2016 yazında Paris Saint Germain'den büyük umutlarla kadrosuna kattığı Gregory van der Wiel, sarı-lacivertlilerde beklentileri bir türlü karşılayamamış ve bir yıl sonra Cagliari'ye gönderilmişti.

2019 Mart'ında profesyonel kariyerine ara verdiğini duyuran Hollandalı futbolcu, sarı-lacivertlilere transferiyle ilgili olarak gündem yaratan bir itirafta bulundu.

CONVO Talkshaw adlı YouTube kanalına konuşan 33 yaşındaki sağ bek, sarı-lacivertlilere para için geldiğini itiraf etti.

“FENERBAHÇE’YE GİTMEMİN NEDENİ PARAYDI”

Wiel açıklamasında, "Dürüst olmak gerekirse PSG'deyken futboldan bıkmıştım. Fenerbahçe'ye gitmemin nedeni de bu. Orada kazandığım para az değildi.

Yalnızca iyi bir sözleşme yapmak istiyordum. Elbette Fenerbahçe, süper taraftarı ve harika bir şehrin içindeki güzel stadıyla büyük bir kulüp. Ancak ben, hayatımın geri kalanına hazırlanmak için yalnızca mümkün olan en yüksek parayı kazanmayı düşünüyordum." ifadelerini kullandı.