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    Van Persie'nin Mbappe anısı: Kramponlarımı yerim dedim

    Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Robin van Persie, 2017'de karşılaştığı Mbappe'nin o yaştaki formundan çok etkilendiğini itiraf etti.
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2021 - 15:09
    • Güncelleme : 13.04.2021 - 16:05
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    Van Persie'nin Mbappe anısı: Kramponlarımı yerim dedim

    Fenerbahçe'nin eski golcüsü Robin van Persie, Kylian Mbappe ile ilgili anısını De Telegraaf'taki köşesinde aktardı.

    Fenerbahçe ile Monaco, 1 Temmuz 2017'de İsviçre'de karşı karşıya gelmiş ve mücadele 1-1 sona ermişti.

    Van Persie nin Mbappe anısı: Kramponlarımı yerim dedim #1

    "BU YAŞTA BÖYLE BİR FUTBOLCU OLAMAZ" DEDİM

    Robin van Persie o maçla ilgili anısını şöyle aktardı:

    "İsviçre'de amatör bir takımın sahasında oynuyorduk. Onu 20 dakika boyunca izledim. İçimden 'Bu yaşta böyle bir futbolcu olamaz' dedim. Çok patlayıcı, çok teknikti...

    Van Persie nin Mbappe anısı: Kramponlarımı yerim dedim #2

    MBAPPE ÖNGÖRÜSÜ

    Maçın sonunda performansını da artırdı. 70 dakika boyunca büyüleyici bir futbol oynadı. İnanılmaz derece iyiydi. Maçın sonlarına doğru yanımdaki takım arkadaşlarıma, 'Bu çocuk bir gün dünya starı olmazsa bu kramponları yiyeceğim' dedi. Mbappe, dünya starı oldu ve kramponlarımı yemekten kurtuldum."

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