Vanspor, Adana Demirspor deplasmanında kazandı

- Vanspor, 1. Lig'in 11. haftasında Adana Demirspor'u deplasmanda 4-2 yendi.
- Vanspor'un gollerini Francesc Regis, Bekir Can Kara ve Ivan Cedric attı.
- Bu galibiyetle Vanspor'un puanı 17'ye çıktı.
1.Lig'in 11. haftasında Vanspor, Adana Demirspor'a konuk oldu.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Vanspor, 4-2'lik skorla kazandı.
Vanspor'a galibiyeti getiren golleri, 9 ve 12. dakikalarda. Francesc Regis, 50. dakikada Bekir Can Kara ve 53. dakikada Ivan Cedric kaydetti.
Adana Demirspor'un gollerini ise 74. dakikada Kürşat Türkeş Küçük ile 83. dakikada penaltıdan Salih Kavrazlı kaydetti.
VANSPOR PUANINI 17'YE ÇIKARDI
Bu sonucun ardından Vanspor, puanını 17 yaptı. Adana Demirspor - 17 puanda kaldı.
1.Lig'in gelecek haftasında Vanspor, Sakaryaspor'u konuk edecek. Adana Demirspor, Serik Spor deplasmanına gidecek.