Vanspor FK kalecisi Nurullah Aslan'dan 1 puanı getiren kafa golü Vanspor FK, Karacabey Belediyespor deplasmanında kalecisi Nurullah Aslan’ın 90+5. dakikada attığı golle 2-2 berabere kalmayı başardı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta büyük heyecan devam ediyor.

Ligin 30. haftasında play-off hesapları yapan Ahmet Taşyürek yönetimindeki Karacabey Belediyespor ile şampiyonluğu hedefleyen Ümit Bozkurt'un çalıştırdığı Vanspor FK karşı karşıya geldi.

Karacabey M. Fehmi Gerçeker Stadyumu'nda oynanan müsabaka gol düellosuna sahne olurken kazanan çıkmadı. 4 golün atıldığı mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Maçta son sözü kaleci Nurullah söyledi

Konuk takım Vanspor FK, Sinan Kurumuş'un 8. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Karacabey ise bu gole 29. dakikada Serhat Kot ile cevap verdi.

İlk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlanan maçta Karacabey, 60. dakikada Ersel Aslıyüksek ile öne geçmeyi başardı.

Ancak karşılaşmada son sözü söyleyen ise Vanspor FK kalecisi Nurullah Aslan oldu. Dakikalar 90+5'i gösterdiğinde atağa çıkan Nurullah, yaptığı kafa vuruşuyla skoru 2-2'ye getirdi. Kalan sürede başka gol çıkmayınca taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

İki takım 1'er puanın sahibi oldu

Alınan bu sonuçla Karacabey puanını 43'e Vanspor ise 63'e yükseltti.

Ligin 31. haftasında Karacabey, Yeni Mersin İdman Yurdu ile deplasmanda karşılaşacak. Vanspor ise sahasında Ankaraspor'u konuk edecek.