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VAR devreye girdi! Kerem Aktürkoğlu'nun golü sayıldı

VAR devreye girdi! Kerem Aktürkoğlu'nun golü sayıldı Galatasaray, Antalyaspor ile oynanan maçın ilk yarısında Kerem Aktürkoğlu ile golü buldu. Pozisyon ilk olarak ofsayt nedeniyle değer kazanmazken, VAR kontrolü sonrasında geçerli sayıldı.