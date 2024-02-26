VAR devreye girdi! Kerem Aktürkoğlu'nun golü sayıldı

Galatasaray, Süper Lig'de 27. haftanın kapanış karşılaşmasında Antalyaspor ile kozlarını paylaştı.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ilk yarısının son dakikalarında ise tartışmalı bir an yaşandı.
Dakikalar 45+1'i gösterdiğinde Galatasaray'ın sağdan geliştirdiği atakta Lucas Torreira, arka alana doğru ortasını yaptı.
Carlos Vinicius'un kafa vuruşunda Helton Leite topu kale alanına doğru sektirdi. Kerem Aktürkoğlu'nun sağ ayağının içiyle yaptığı vuruş filelere gitti.
VAR uyarısıyla gol geçerli sayıldı
Bu gol sonrası yardımcı hakem, Carlos Vinicius'un ofsaytta olduğunu işaret etti ve bayrağını kaldırdı, gol sayılmadı.
Hakem Abdulkadir Bitigen, VAR'dan gelen uyarı sonrası oyunculara bekleyin dedi ve oyunu başlatmadı. Kontrol sonrası Galatasaray'ın golü geçerlilik kazandı.
Yardımcı Otomatik Ofsayt Sistemi'nden gelen Carlos Vinicius'un görüntüsü
Sosyal medyada tepki var
Öte yandan sosyal medyadan futbolseverler pozisyona tepki gösterdi.
Başta Fenerbahçe taraftarı olmak üzere pozisyonun ofsayt olması gerektiğini savunurken, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nde çizginin topun ayaktan çıkmadan önce çekildiği öne sürüldü.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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