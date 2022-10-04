- Haberler
- Futbol Haberleri
- VAR hakemlerinin kazançları belli oldu
VAR hakemlerinin kazançları belli oldu
- 04.10.2022 - 18:42
- Güncelleme : 04.10.2022 - 19:17
Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) 2022-2023 sezonunda saha hakemleriyle Video Yardımcı Hakem olarak bilinen VAR'ları ayırdı.
Yani bir hakem ya sahada olacak veya masada. MHK, masa başında 11 hakem belirledi. Bu isimler hem Süper Lig hem de Spor Toto 1. Lig'de VAR'ın yanı sıra AVAR'da da görev alıyor.
11 hakem VAR'da görev yapıyor
MHK'nın sezon başında açıkladığı listede 11 hakem yer aldı. İşte VAR hakemleri listesi:
- Emre Malok
- Özgür Yankaya
- Alper Çetin
- Erkan Engin
- Özgüç Türkalp
- Serkan Tokat
- Alper Ulusoy
- Hakan Ceylan
- Koray Gençerler
- Mustafa Öğretmenoğlu
- Bülent Birincioğlu
VAR hakemlerinin aldığı maaş
Ajansspor'un haberine göre; TFF, VAR hakemlerine sezon başında yüzde yüz zam yaptı. VAR hakemleri sabit bir maaşın yanı sar görev aldıkları her maçta da para alıyor. Bu para Süper Lig ve 1. Lig'de değiştiğ gibi VAR veya AVAR olmasına göre de değişiklik gösteriyor. VAR'da görevli hakemin sabit maaşı 10 bin lira
Süper Lig VAR olduğu zaman 10 bin lira, AVAR olduğundaysa 5 bin lira kazanıyor. 1. Lig'de VAR ücreti 6 bin 800, AVAR ücretiyse 3 bin 600 lira.
- VAR aylık sabit maaş: 10 bin lira
- Süper Lig VAR ücreti: 10 bin lira
- Süper Lig AVAR ücreti: 5 bin lira
- 1. Lig VAR ücreti: 6 bin 800 liraa
- 1. Lig AVAR ücreti: 3 bin 400 lira
En çok kazanan Özgür Yankaya
30 Temmuz 2022'de Süper Kupa finaliyle başlayan 2022-23 sezonunda masa başında görev alan 11 hakem içinde en çok parayı Alper Ulusoy kazandı. Yeşil sahaların eski hakemi, 13'i VAR, 7'si de AVAR'da olmak üzere toplam 20 maçta 171 bin 200 lira kazandı.
İki aylık sabit maaşla birlikte toplam kazancı 189 bin lira oldu. Ulusoy'u 167 bin lirayla Serkan Tokat ve 160 bin liralık gelirle de Hakan Ceyla takip etti. 139 bin 200 liralık gelirle en az kazanan VAR ise Emre Malok oldu.