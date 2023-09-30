VAR kontrolü sonrası Galatasaray'ın golü geçerlilik kazandı Galatasaray, Ankaragücü karşısında ilginç bir gol buldu. Sacha Boey'in şutu kaleye doğru giderken Hayrullah Bilazer'in müdahalesi yeterli olmadı ve sarı-kırmızılılar golü VAR'ın kararıyla birlikte buldu.

ensonhaber.com Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Ankaragücü kozlarını paylaştı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan maçı sarı-kırmızılılar, 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1'lik skorla kazanmasını bildi. Maçın 68. dakikasında ise ilginç bir pozisyon yaşandı. Sağ kanattan gelişen Galatasaray akınında Tete'nin pasında Sacha Boey ceza alanı çaprazında savunma arkasına sarkıp son çizgiden kale ağzına pasını çıkardı. O noktaya hareketlenen Icardi'den önce araya girmek isteyen Hayrullah ters dokunuşunda ağlara doğru giden topu son anda çıkarmak istedi ancak top çizgiyi geçti. Golü VAR verdi Hayrullah'ın çizgiden çıkardığı topta yardımcı hakem oyunu devam ettirmişti. Pozisyon bir süre VAR tarafından kontrol edildikten sonra gol verildi. Yaşanan bu olayın ardından ise sosyal medyada hakem ve VAR'ın verdiği karar tartışma yarattı. (Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)