VAR Odası, Twitter'ı televizyona getirdi

Ünlü spiker Ertem Şener'in sunduğu VAR Odası, Twitter'daki sohbet odası uygulamasını televizyona taşıyarak başka bir boyut kazandırdı.

tv100'de yayınlanan ve Türkiye'nin en çok izlenen spor programlarından biri olan VAR Odası programı dünya televizyon tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.

Ertem Şener'in moderatörlüğünü yaptığı, yorumcu koltuğunda ise Emre Bol, Bışar Özbey, Deniz Ateş Bitnel ve Oğuz Altay'ın yer aldığı VAR Odası programı dün gece yapmış olduğu yayın ile ekranlara bir başka hava kattı.

Yeni medya - geleneksel medya bir arada

Twitter'da yer alan ve Galatasaraylı taraftarların görüşlerini paylaştığı sohbet odasını canlı yayında televizyona bağlayan Ertem Şener, hem geleneksel medyayı hem de dijital medyayı birbirine entegre ederek dünya televizyon tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.