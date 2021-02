VAR odasında ofsayt çizgileri nasıl çiziliyor

Derbi sonrası polemik konusu olan ofsayt çizgilerinin nasıl çizildiği merak konusu oldu. İşte o teknoloji ve nasıl kullanıldığı...

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden sonra ofsayt çizgisinin nasıl çizildiği bir kez daha tartışma konusu oldu. Çizgiyi herkesin kafasına göre çizebileceği gibi bir bilgi kargaşası yaşanıyor.

Akşam gazetesindeki haberde, VAR odasındaki çizgilerin nasıl çizildiğine dair tüm bilgilere yer verildi. İşte ofsayt çizgisi konusundaki o kritik detaylar:





ÖNCE ELLER VE KOLLAR

Önce topun ayaktan çıktığı an belirleniyor. Burada oyuncunun topa dokunduğu an dikkate alınıyor. Bu anı VAR hakemi belirliyor. Bu an belirlendikten sonra hücumcunun el ve kol hariç kaleye en yakın uzvuna bir nokta koyuluyor. Aynı uygulama kaleye en yakın defans oyuncusu için de yapılıyor. Bu noktalar belirlendikten sonra sistem, kırmızı ve mavi çizgileri otomatik olarak çiziyor.

3 BOYUTLU ÇİZGİLER KULLANIYOR

Ofsayt pozisyonlarının belirlenmesi için 2 boyutlu ve 3 boyutlu çizgiler kullanılıyor. Kolay pozisyonlarda 2 boyutlu çizgiler kullanılıyor. Zor pozisyonlarda ise 3 boyutlu çizgiler devre giriyor. 3 boyutlu çizgiler, tartışmalı görüntülerin iz düşümünü bile alabiliyor. VAR Koordinatörü Barış Şimşek, bu sistemin Dünya ve Avrupa Şampiyonası'nda da kullanıldığını belirtmişti.

ŞAHİN GÖZÜ FİRMASI YAPIYOR

"Hawk Eye" isimli firmanın geliştirdiği üç boyutlu ofsayt tespit etme teknolojisi kullanılıyor. Çeşitli üniversiteler tarafından test edilen ve onaylanan sistem, IFAB tarafından da geçerli not aldı. İngiliz firması futbol hariç birçok spor dalında bu konularda hizmet veriyor.

OFSAYT TESPİTİ İÇİN VAR HAKEMİ SIRASIYLA NELER YAPIYOR?

1- Topun temas anının işaretlenmesi: VAR tüm dikkatini doğru işaretlemeye verir ve belirlediği temas anı noktasını gösterir.

Operatör sorar: “Hocam topa temas anını işaretledim. Doğru mudur?” VAR onaylarsa işaretlenir. Yanlışsa, “1 frame geri veya ileri alalım” gibi uyarılarda bulunur.

2- Savunma oyuncularının işaretlenmesi: Kaleye en yakın uzvu, VAR’ın manuel tespitiyle işaretlenir (el/ kol içermeyen).

3- Hücum oyuncularının işaretlenmesi: Kaleye en yakın uzvu, VAR’ın yine manuel tespitiyle işaretlenir (el/kol içermeyen). Görüleceği üzere bir ofsayt tespitinde VAR hakeminin görüntüler üzerinden 3 manuel işlemi var. Teknoloji diye kamuoyunda bilinen lakin insan gözü olan tespitler. İşaretlemeler tamamlandıktan sonra operatör, VAR’ın nihai onayıyla çizgileri yazılım vasıtasıyla çeker. Kimi ülkede sarı siyah, bizde kırmızı mavi.

BİR POZİSYONU EKRANDA NASIL GÖRÜYORUZ?

Teknik olarak her bir saniye görüntü, arka arkaya çekilen 25 fotoğraf karesinin (frame) birleşmesidir. Yani 25 fps (frame per second-saniyedeki kare sayısı)’ten oluşur. Dünya genelinde maçlarda hem 25 fps’lik hem de Super Slow Motion (SSM) denilen 75 fps’lik kameralar kullanılıyor. Fps değeri yükseldikçe akıcılık ve netlik artıyor, yavaşlatılmış çekimlerde (slow motion) detay görme şansınız yükseliyor. Görüntü kaybı sıfırlanmıyor lakin minimuma iniyor. Bir maçta tüm kameralar arasındaki olası senkronizasyon dezavantajına girmiyoruz bile.

MEVCUT TEKNOLOJİDE TOPA VURMA ANININ TAM VERİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL

Kaliteli çekimde dahi 1 saniyelik görüntü 75 kareden oluşurken, bilimsel olarak topa temas anının yüzde 100 doğrulukta tespiti mümkün değil. Görüntü ile gerçeğin örtüşmesi imkansız. Keza mavi ve kırmızı çizgilerin kalınlığı da cabası. Saliselerle santimetrelik ölçümler yapılan sistemde çizgi kalınlığı neredeyse 5 katı.

Fenerbahçe-Galatasaray maçında Ozan Tufan'ın sayılmayan golünün neredeyse aynısı, bu sezon Liverpool ile Everton arasındaki Merseyside derbisinde yaşandı. İngilizler, IFAB’a yeni öneriler sundu:

PREMİER LİG'DE SUNULAN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

1- Hollanda’daki gibi 10 santimetrelik pay bırakılması: Kırmızı ve mavi çizgilerin 5 santimetre genişliğinde çizilmesi ve milimetrik bir kesişme dahi varsa ofsayt verilmemesi (Bu sayede Premier Lig’de ofsayt nedeniyle iptal edilen 10 golden 8’inin gole dönüştüğü tespit edildi).

2- Wenger modeli: Savunma ile hücum oyuncusunun hiçbir uzvu kesişmeyecek şekilde birbirinden kopmuş olması