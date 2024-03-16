VAR uyardı, Antalyaspor penaltı kazandı Beşiktaş - Antalyaspor maçının 36. dakikasında VAR'dan gelen uyarı sonrası konuk ekip penaltı kazandı. Kırmızı-beyazlılarda topun başına geçen Adam Buksa, ağları sarsmayı başardı.

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Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Dolmabahçe'de oynanan müsabakanın ilk yarısında konuk ekip Antalyaspor penaltı kazandı.

Dakikalar 36'yı gösterdiğinde hakem Burak Pakkan, Beşiktaş ceza sahası içinde yaşanan pozisyon ve VAR'dan gelen uyarı sonrası ekrana gitti.

Hakem penaltı kararı verdi

Gedson Fernandes ile Bahadır Öztürk arasındaki pozisyonu izleyen Burak Pakkan, VAR izlemesi sonrası penaltı kararı verdi ve Gedson Fernandes sarı kart gördü.

Antalyaspor'da topun başına geçen Adam Buksa 38. dakikada takımını 2-0'a getirdi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)