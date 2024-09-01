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VAR uyardı! Beşiktaş, Sivasspor karşısında penaltı kazandı

VAR uyardı! Beşiktaş, Sivasspor karşısında penaltı kazandı Beşiktaş, Sivasspor'u konuk ettiği lig maçının ilk yarısında VAR uyarısıyla penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Ciro Immobile, ağları sarsmayı başardı.