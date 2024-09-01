VAR uyardı! Beşiktaş, Sivasspor karşısında penaltı kazandı

Haber Merkezi
Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Sivasspor karşı karşıya geldi.
Dolmabahçe'de oynanan kritik müsabakanın ilk yarısında ise bir penaltı kararı verildi.
VAR UYARDI, PENALTI VERİLDİ
Dakikalar 23'ü gösterdiğinde Beşiktaş'ta Arthur Masuaku sol kanatta sıfıra inerek topu içeriye çevirdi. Savunma ise topu keserek uzaklaştırdı.
Bu sırada ise siyah-beyazlı futbolcular ve tribünler elle oynama iddiasıyla penaltı bekledi.
Daha sonra ise karşılaşmanın hakemi Direnç Tonusluoğlu, Uros Radakovic'in pozisyonunu VAR'da izledi ve beyaz noktayı gösterdi.
IMMOBILE GOLÜ BULDU
27. dakikada Ciro Immobile, penaltıda top ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi ve siyah-beyazlıları öne geçirdi.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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