VAR uyardı! Beşiktaş, Sivasspor karşısında penaltı kazandı
Haber Merkezi

Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde ile Sivasspor karşı karşıya geldi.

Dolmabahçe'de oynanan kritik müsabakanın ilk yarısında ise bir kararı verildi.

VAR UYARDI, PENALTI VERİLDİ

Dakikalar 23'ü gösterdiğinde Beşiktaş'ta Arthur Masuaku sol kanatta sıfıra inerek topu içeriye çevirdi. Savunma ise topu keserek uzaklaştırdı.

Bu sırada ise siyah-beyazlı futbolcular ve tribünler elle oynama iddiasıyla penaltı bekledi.

Daha sonra ise karşılaşmanın hakemi Direnç Tonusluoğlu, Uros Radakovic'in pozisyonunu VAR'da izledi ve beyaz noktayı gösterdi.

IMMOBILE GOLÜ BULDU

27. dakikada Ciro Immobile, penaltıda top ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi ve siyah-beyazlıları öne geçirdi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)