Var uyardı! Galatasaray, Antalyaspor karşısında penaltı kazandı Galatasaray, Antalyaspor'u ağırladığı Süper Lig maçının ilk yarısında VAR uyarısıyla penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Kerem Aktürkoğlu, ağları sarsmayı başardı.

ensonhaber.com

Süper Lig'de 27. haftanın kapanış maçında Galatasaray ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ilk yarısında ev sahibi takım sarı-kırmızılılar, VAR uyarısıyla penaltı kazandı.

Galatasaray, penaltı kazandı

Dakikalar 9'u gösterdiğinde Galatasaray'ın rakip yarı alanının sağından kazandığı serbest vuruşta yaya doğru seken topu Tete kontrol etti.

İçeri girdiği sırada rakibinin müdahalesiyle yerde kalan Tete ve takım takım arkadaşları, penaltı itirazlarında bulundu.

Yaşananların ardından maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, pozisyonu izlemek için monitöre gitti. Bitigen, daha sonra Tete'ye bir müdahale tespit etti ve penaltı kararını verdi.

Penaltıda isabet geldi

12. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, sağ ayağının içiyle sağ köşeye plaseyi vurdu. Kaleci Helton Leite ile meşin yuvarlak ayrı köşelere gitti.

Kerem'den Icardi sevinci

Sarı-kırmızılı takımı maçta 1-0 öne geçiren Kerem Aktürkoğlu'nun gol sevinci dikkat çekti. Kerem, maç öncesi PFDK'nin 1 maç ceza verdiği takım arkadaşı Icardi'nin gol sevincini yaptı.

Bu golün ardından tribünde bulunan Icardi, takım arkadaşının sevincine alkışlarla tepki verdi. Bununla birlikte Ali Sami Yen'de Icardi tezahüratlarıyla birlikte "Aşkın Olayım" şarkısını söyledi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)