VAR uyardı! Konyaspor, Beşiktaş karşısında 10 kişi kaldı

Haber Merkezi
Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmasında Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında ev sahibi takım Konyaspor, VAR uyarısı sonrasında 10 kişi kaldı.
VAR UYARDI
Konyaspor'da Melih Bostan, Gabriel Paulista'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Hakem Ali Şansalan, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi.
KONYASPOR, 10 KİŞİ KALDI
Ali Şansalan, pozisyonu ekranda izledikten sonra 27. dakikada Melih Bostan'a kırmızı kart gösterdi.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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