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VAR uyardı! Konyaspor, Beşiktaş karşısında 10 kişi kaldı

VAR uyardı! Konyaspor, Beşiktaş karşısında 10 kişi kaldı Konyasporlu Melih Bostan, Beşiktaş forması giyen Gabriel Paulista'ya yaptığı faulün ardından VAR uyarısı sonrasında kırmızı kart gördü.