Var uyarısı sonrası Galatasaray penaltı kazandı! Victor Osimhen, ağları sarstı

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Süper Lig'in 21. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Konyaspor kozlarını paylaştı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ilk yarısında ev sahibi sarı-kırmızılı takım penaltı kazandı.

VAR UYARDI, GALATASARAY PENALTI KAZANDI

Maçın 19. dakikasında Adil Demirbağ ile ceza alanı içinde yaşadığı mücadele sonrası yerde kalan Victor Osimhen, penaltı itirazlarında bulundu.

Hakem Halil Umut Meler önce autu işaret ederken VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu inceledi ve penaltıyı işaret etti.

OSIMHEN, AĞLARI SARSTI

Topun başına geçen Victor Osimhen, 22. dakikada topu ve kaleci Slowik'i farklı köşelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

OSIMHEN'İN SEVİNCİ GÜNDEM OLDU

Osimhen, attığı golün ardından yaptığı sevinçle sosyal medyada gündem oldu.

Konyaspor'a karşı penaltıdan ağları havalandıran Osimhen, kameranın karşısına geçerek 'ağlama' işareti yaptı ve bu sevincin Fenerbahçe'yi hedef aldığı yorumları öne çıktı.

Öte yandan Osimhen, bu sezon 5'i penaltıdan olmak üzere ligde 12. kez fileleri havalandırdı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)