VAR'da değişiklik! Basketbol sistemi uygulanabilir VAR sisteminde yeni bir döneme geçilebilir. Futbol dünyasının 2018'den bu yana kullandığı sisteme teknik direktörlerin iki kez izleme isteği getiriliyor.

ensonhaber.com

2018 yılında Rusya'nın ev sahipliğinde yapılan ve Fransa'nın şampiyonluğa ulaştığı Dünya Kupası ile futbola giriş yapan VAR sistemi değişime hazırlanıyor.

Çıktığı günden bu yana futbolseverleri ikiye bölen ve tartışmalar yaratan VAR'da basketbol sistemine geçiş yapılıyor.

İncelemeye göndermek için iki hak olacak

Fransız basınında çıkan habere göre; FIFA'nın hakemlik başkanı Pierluigi Collina, iki gençlik müsabakasında yeni ve daha ucuz bir sistemin test edildiğini açıkladı.

Yapılacak yeni değişikle aynı basketbolda olduğu gibi teknik direktörün hakemi bir hareketi incelemeye göndermek için iki hakkı olacak.

Eğer meydan okuması başarılı olursa ve karar değişirse hakkı boşa gitmeyecek.

Alt liglerde kullanılabilir

Collina ise bu durumun daha ucuz olacağı ve majör turnuvalarda olmasa bile daha alt kalibre liglerde ve turnuvalarda kullanılabileceğini söyledi.